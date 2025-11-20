Самая маленькая страна в истории чемпионата мира. Как Дик Адвокат сотворил чудо

Кюрасао готовится к поездке в США.

Сборная Кюрасао напрямую отобралась на чемпионат мира-2026. Ребята с острова в Карибском море размером всего 444 квадратных километра провели впечатляющую квалификацию, оформив серию из 10 матчей без поражений.

Кюрасаоанцы (так называются жители Кюрасао) побили рекорд — их сборная станет представителем самой маленькой страны, когда-либо участвовавшей в чемпионате мира по футболу. Ранее достижение принадлежало Исландии, где живет около 390 тысяч человек. В Кюрасао проживает в 2,6 раза меньше: примерно 151 тысяча.

Запутанная квалификация

Отбор в КОНКАКАФ по праву можно считать одним из самых сложных и запутанных. Его разделили на три раунда.

В первом самые низкорейтинговые команды конфедерации получили две путевки в дальнейший отбор. Кюрасао тут не участвовало, а сразу попало во второй раунд.

Во втором раунде сборные поделили на шесть групп по пять команд в каждой. На этом этапе все играли друг с другом лишь по одному разу: сборная Кюрасао попала в группу С, где оформила четыре победы: над Гаити, Арубой, Барбадосом и Сент-Люсией.

Первое место в группе дало сборной Кюрасао путевку в... третий раунд. Тут участников разделили на три группы по четыре команды в каждой: кюрасаоанцев определили в группу B с мощными соперниками в лице Ямайки, Тринидада и Тобаго и Бермудских островов. Здесь все играли друг с другом дважды: Кюрасао оформило три победы и три ничьи.

Самым ярким матчем стала битва с ямайцами в последнем туре. Ямайке (которую тренировал, кстати, Стив Макларен) позарез нужна была победа, чтобы выйти на первое место. Сборная Кюрасао в гостях героически сыграла вничью (0:0) и удержала первую строчку, которая дала уже прямую путевку на ЧМ. А вот ямайцам придется играть в международном плей-офф.

В Кюрасао много добротных футболистов — все из-за связей с Нидерландами

Экс-тренер «Зенита» возглавил сборную маленькой страны в январе 2024-го. Переговоры были сложными: федерация футбола Кюрасао испытывала большие финансовые проблемы и задерживала зарплаты. К счастью, к моменту назначения нидерландца большинство недочетов было устранено, но предстояло еще много работы.

К 2024 году тренерская карьера Дика Адвоката уже явно шла на спад. До Кюрасао он работал в «Ден Хаг» и сборной Ирака. Казалось, что именитому тренеру уже пора на пенсию, но, похоже, он решил принять последний большой вызов.

До Адвоката сборную Кюрасао тренировали знакомые нам личности, например, команду дважды возглавлял Патрик Клюйверт, а в 2020-м всем заправлял Гус Хиддинк. У них не получилось достичь больших успехов, но у Дика Адвоката была готовая стратегия.

Почему сборная зовет именно нидерландских тренеров? Кюрасао — бывшая колония этой страны, которая с 2010-го вновь входит в состав королевства. Для многих мальчишек и молодых парней футбол чуть ли не единственная возможность вырваться из нищеты. Те, у кого получается выделиться, уезжают в Нидерланды и продолжают свою карьеру там. А потом начинают играть за «Оранжевых»: это, например, Юрьен Тимбер, Джастин Клюйверт, а в прошлом Йетро Виллемс, Патрик ван Анхольт, Грегори ван дер Виль и другие.

Дик Адвокат воспользовался этим фактором и стал вызывать в сборную голландцев с корнями из Кюрасао. Он сфокусировался на тех футболистах, которые имеют неплохой опыт игры в Европе. Главной звездой стал Юрген Локадия — в 2018-м он переходил из ПСВ в «Брайтон» за 17 миллионов евро. Приехал Армандо Обиспо, который играет за ПСВ. Также был вызван Тахит Чонг — некогда очень перспективный игрок «МЮ», сейчас представляющий «Шеффилд Юнайтед» из Чемпионшипа (самый дорогой игрок в составе сборной по версии Transfermarkt — 5 миллионов евро). Отозвался и защитник Джошуа Бренет, который успел отметиться в «Хоффенхайме» и все том же ПСВ.

Но и остальные игроки имеют солидные заслуги: в воротах стоит 36-летний ветеран Элой Ром (играл за «Витесс» и «Серкль Брюгге», сейчас без клуба). В полузащите — братья Леандро и Жуниньо Бакуна, которые играли в АПЛ за «Астон Виллу» и «Хаддерсфилд» соответственно. В атаке бегает Кенжи Горре, который, как упомянутый выше Чонг, прошел академию «МЮ».

Но, конечно, собрать весь этот пазл воедино смог именно Адвокат.

«Дик невероятен. Как только он пришел, то принес с собой гору ценного опыта, — говорит о тренере Горре. - Адвокат поверил в нас, в нашу мечту, увидел потенциал. Я очень благодарен ему за то, что он согласился возглавить сборную».

Ничто не остановило маленькую, но гордую сборную — даже то, что Адвокат физически не мог присутствовать на последней, самой важной игре против Ямайки. 78-летний коуч спешно улетел обратно в Нидерланды прямо перед матчем — по его собственным словам, ему нужно было отправиться домой по семейным обстоятельствам.

«Это невероятно сложное решение — оставить своих ребят, — говорил Адвокат. — Я принял это решение с тяжелым сердцем, но семья важнее футбола. Я буду в тесном контакте со штабом из Нидерландов, и я полностью уверен в своих игроках».

Парни справились, и это еще один повод для гордости.

Дик Адвокат (справа). Фото Сборная Кюрасао по футболу, соцсети

Потенциальный рекорд Адвоката

Кюрасао стало самой маленькой страной, которая поедет на чемпионат мира — как по числу населения, так и по занимаемой территории. Но следующий турнир будет важным еще по одной причине — Дик Адвокат может стать самым возрастным тренером сборной - участницы ЧМ.

Сейчас этот рекорд принадлежит Отто Рехагелю — он тренировал сборную Греции на ЧМ-2010 в возрасте 71 года. Адвокат побьет рекорд сразу на семь лет. Правда, только в том случае, если Румыния 80-летнего Мирчи Луческу не пройдет отбор на турнир через плей-офф.

Посмотрим, как все сложится у сборной Кюрасао на финальном турнире в США. Как минимум три матча обеспечены — и вся команда благодарна Дику Адвокату уже за это. «Мы еще этого не осознали, — говорит Кенжи Горре. — Что, если нам попадется Англия? Или Нидерланды? А если сыграем с бразильцами? Ох, это будет невероятно!»

Очевидно, в раздевалке царит благоприятная семейная атмосфера, а сам Адвокат обладает непоколебимым авторитетом и вселяет уверенность в своих игроков. Уже интересно, какой план будет у тренера летом — такая заряженная команда способна на многое.