Киргизия с российским тренером создала Узбекистану проблемы в отборе ЧМ-2026. В матче-триллере все решил гол Урунова

Узбекская команда показала стопроцентный результат в сентябрьских матчах отборочного турнира на мировое первенство.

Уже первый тур третьего этапа показал — любого претендента на поездку на ЧМ-2026, включая записных фаворитов, ждут подводные рифы. Австралия проиграла дома Бахрейну (0:1), Корея на своем поле не смогла справиться с Палестиной (0:0), а Саудовская Аравия — с Индонезией (1:1). Об этих результатах перед игрой Киргизии и Узбекистана напомнил и полузащитник ЦСКА Файзуллаев: «Ответственность на этой стадии отбора высока, поэтому матчи не будут простыми. Нельзя ошибаться. А тот, кто ошибся, пролетит мимо Кубка мира».

Киргизия гостеприимно встретила соседей, их главному тренеру Сречко Катанецу вручили в подарок национальный головной убор, однако хозяева были настроены по-боевому. Впервые пробившись в третий отборочный раунд, они и в гостях у Ирана создали проблемы звездам персов, уступив всего лишь 0:1, а перед своими болельщиками в Бишкеке оказались готовы сменить оборонительный стиль на активность в атаке.

Элдор Шомуродов (в центре). Фото Футбольная ассоциация Узбекистана

Как показала игра, не просто так тренирующий киргизскую сборную уроженец Норильска Максим Лисицын особо отмечал мотивацию и энтузиазм своих футболистов. Этот 46-летний специалист, который долго проработал в Краснодарском крае, перебрался в Киргизию еще в 2020 году. Начинал в «Илбирсе», после чего совмещал должности в одном из самых титулованных клубов страны «Дордое» и молодежной сборной, которую во второй раз в истории вывел в финальный турнир Кубка Азии U-20. А в июне Лисицын принял уже национальную команду.

С Россией киргизскую сборную связывает не только тренер. Ее капитан Кичин много лет выступал в красноярском «Енисее». Настоящий боец на поле, чью фамилию скандировал весь стадион, пока игрока приводили в себя врачи после удара в голову в одном из верховых единоборств. А Зарыпбеков уже третий сезон играет за «Чайку». Ну а счет открыл лучший снайпер команды Коджо. Уроженец Ганы хорошо знаком узбекским футболистам, так как сейчас выступает за «Динамо» из Самарканда, но его все равно потеряли в центре штрафной.

В целом же игру можно было охарактеризовать как обоюдоострую. Узбекистан отыгрался практически мгновенно — когда Шомуродов оторвался от Кичина, выступающего с этого сезона в узбекской лиге за «Локомотив» из Ташкента. Затем случился неосторожный фол защитника казанского «Рубина» Ашурматова. Он получил желтую карточку, а гости — гол от выступающего во Вьетнаме Абдурахманова. Концовка же тайма осталась за узбекской командой. И если с ударом Машарипова вратарь справился благодаря невероятной реакции, то еще одна атака со «второго этажа» в исполнении Аликулова установила равновесие по итогам первых 45 минут.

Остон Урунов и Элдор Шомуродов. Фото Футбольная ассоциация Узбекистана

Второй же тайм проходил при территориальном преимуществе фаворита, тогда как хозяева словно исчерпали лимит моментов, которыми, по словам Лисицына, должны была удивить соперника. А удивил в итоге Урунов. Выдал крутое соло и с острого угла отправил мяч под перекладину. Что касается Файзуллаева, то он второй раз подряд вышел на замену в концовке, и уже с ним Узбекистан зафиксировал девятую (в девяти матчах) победу над Киргизией.

После двух туров у команды Катанеца стопроцентный результат. Того же по итогам очной встречи могут добиться ОАЭ и Иран. Но, как бы они ни сыграли, Узбекистан как минимум до октября сохранит место в топ-2, что дает прямую путевку на мировое первенство. А главная сенсация в этой группе — домашнее поражение от ОАЭ (1:3) и ничья в Северной Корее (2:2) действующего чемпиона Азии — Катара.