Самые звездные футболисты из Европы, которые рискуют пропустить чемпионат мира. Их ждет битва в стыках

Много ветеранов.

Основной этап европейской квалификации на чемпионат мира-2026 подошел к концу, 12 сборных из УЕФА уже отобрались на турнир, заняв первые места в группах отбора. Теперь осталось определить, кто получит путевку в США через стыки: 16 команд разделили на четыре сетки, в которых претенденты проведут мини-плей-офф с одноматчевыми полуфиналом и финалом.

С окончанием отборочной стадии образовался небольшой список топовых игроков, которых на ЧМ точно не будет: Ян Облак, Хвича Кварацхелия, Доминик Собослаи, Душан Влахович и другие. Но есть еще те, кто находится в подвешенном состоянии. Их судьба решится весной в дополнительном раунде масштабного континентального сита. Настоящие звезды, не все из которых доберутся до мирового первенства.

Роберт Левандовски, Польша

Фото Getty Images

В принципе, легендарный нападающий самые важные карьерные задачи в контексте чемпионата мира выполнил — дважды на нем сыграл, в плей-офф засветился, голевых действий со второй попытки набрал. Замахиваться на какие-то решающие стадии со сборной Польши было бы чересчур амбициозно.

Но хочется ведь напоследок пошуметь, в третий раз ощутить несравнимую атмосферу главного турнира на свете. Тем более форвард до сих пор, в 37 лет, оказывает колоссальное влияние на результаты команды. В отборе Левандовски поучаствовал в половине забитых мячей своей сборной, оформив 4+3 в семи встречах. Для первой строчки не хватило, потому что Нидерланды пролетели дистанцию без единого поражения, а поляки неудачно съездили в Хельсинки в июне — единственный тур, пропущенный Робертом.

Польше не привыкать пробиваться на ЧМ через стыки. В Катар тоже доехали таким путем. Правда, без полноценной конкурентной борьбы — именно эта команда должна была стать соперником сборной России. Но в итоге пришлось биться только со Швецией, которую обыграли 2:0 — с голом, кстати, Левандовски. Спустя четыре года одной победы будет недостаточно. Сначала полякам предстоит принять Албанию, а затем сразиться с лучшим из пары Швеция — Украина.

Арда Гюлер, Турция

Фото Getty Images

На удивление, сборной Турции почти четверть века не было на чемпионате мира — с того самого бронзового захода в 2002 году. Да она вообще всего дважды участвовала в турнире, ранее была еще поездка в 1954-м. И все! Шокирует, что команда и не приближалась практически к попаданию в список участников — лишь раз пробивалась в стыки, но проиграла Швейцарии 20 лет назад.

К сегодняшнему дню у турков выросло восхитительное поколение с Кенаном Йылдызом, Джаном Узуном и прочими. Но главные надежды, безусловно, возлагаются на Арду Гюлера. С появлением в «Реале» Хаби Алонсо полузащитник заметно спрогрессировал и превратился в ключевую фигуру на поле. А талант вопросов в принципе никогда не вызывал. Пора решать и в национальной команде. Превзойти испанцев в группе изначально казалось невыполнимой задачей, поэтому стыки провалом не назвать, но дальше права на ошибку нет.

Понятно, что в случае провала в матче с Румынией или Словенией/Косово в будущем Гюлеру обязательно подвернется еще не один шанс заскочить на ЧМ. К тому же Арда старается — с одним забитым мячом и тремя ассистами он стал вторым среди турков по «гол + пас» в отборе. Первый — Хакан Чалханоглу. И вот у него времени остается не слишком много. К старту следующего турнира ему исполнится 36 лет. Сплав молодости и опыта выглядит перспективно.

Александер Исак и Виктор Дьекереш, Швеция

Фото Getty Images

Тут поколение тоже на зависть любой сборной не из числа грандов. Эланга, Бергваль, Ларссон, Хин — вот вам уже 165 миллионов евро по версии Transfermarkt. А ведь спереди располагается парочка, которая увеличивает ценник более чем вдвое. Один 140-миллионный Исак занимает девятое место в списке самых дорогих футболистов планеты. А Дьекереш, хоть и стоит практически вдвое дешевле, делает атаку по-настоящему элитной, дополняя звездность Александера собственным блеском.

И вот такая команда с гениальными форвардами набрала унизительные для самой себя два очка в квалификации, закончив цикл на последнем месте в группе. Ноль побед, четыре гола, среди которых ноль на счету вышеназванного дуэта, и право возиться в стыках благодаря хорошему выступлению в Лиге наций — и то в дивизионе С.

Очевидно, шведы в затяжном кризисе. Ни 26-летний Исак, ни 27-летний Дьекереш не знают, каково играть на чемпионате мира, — в 2018-м, когда Швеция в последний раз запрыгивала на турнир, они и близко не подобрались к нынешнему статусу. В 2025 году у них один гол за сборную на двоих. Предпосылок для ренессанса не наблюдается. Если каким-то магическим образом удастся триумфально пройтись по стыковым матчам — объяснения, кроме чуда, не найдется. Причем чуда не вполне заслуженного при любых раскладах.

Кристиан Эриксен, Дания

Фото Getty Images

Задержимся в Скандинавии. Датчане остановились в секундах от прямого выхода на американский турнир, но два мяча от Шотландии в добавленное время последнего тура отправили сборную Брайана Римера в стыки. Слегка сенсационный исход, ведь в предыдущих пяти матчах Дания пропустила меньше, чем за полтора с лишним часа от британцев. И проиграла впервые за восемь месяцев.

Конечно, в составе есть футболисты, скажем так, поактуальнее Эриксена: Хейлунн, Доргу, Юльманн. Но уровень значимости Кристиана вперемешку с его мастерством множит конкуренцию по части звездности на ноль. Пусть он мало играет, не отличается голами или ассистами и в целом планомерно двигается к завершению карьеры — как же хочется увидеть полузащитника на четвертом для него ЧМ.

Вроде страшный эпизод с остановкой сердца давно в прошлом, но любые успехи датчанина всегда будут радовать каждого зрителя вне зависимости от предпочтений. Сборную ждут встречи с Северной Македонией и, в идеальном мире, Ирландией или Чехией. Есть все шансы отобраться.

Сборная Италии

Фото Getty Images

Ровно за Швецией и Данией ставим итальянцев — простите, поклонники «Скуадры адзурры», за болезненные флешбэки из 2004 года. Здесь сложно выделить одного наиболее яркого и известного человека, потому что раздевалка переполнена селебрити: Доннарумма, Барелла, Бастони, Димарко, даже Гаттузо. Да, концентрация знаменитостей не такая, как лет 15-20 назад, но все равно предельно сияющий набор исполнителей.

Тем поразительнее, как у Италии обстоят дела с чемпионатами мира. Ноль матчей в плей-офф с 2006 года и два пропущенных розыгрыша подряд совсем не вяжутся с имиджем сильной сборной, которая недавно забирала золото Евро. В Россию ее не пустили Испания в группе и Швеция в стыках, в Катар — Швейцария и Северная Македония соответственно. Теперь образ первого палача примерила Норвегия, а на роль второго претендуют Северная Ирландия, Уэльс и Босния.

Тревожнее всего, что команда Гаттузо совершенно не внушает страха, не заставляет дрожать перед размерами величия. В решающие моменты итальянцы снова не знают, как доставить мяч к чужим воротам, и сваливаются в примитив. Третий провал кряду, особенно с учетом расширения ЧМ, будет предательски походить на позор. Настолько, что им, наверное, и будет.

Эдин Джеко, Босния и Герцеговина

Фото Getty Images

«Было бы невероятно попасть на чемпионат мира. Каждый футболист об этом мечтает, а для меня на данном этапе карьеры особенно важно снова испытать это», — говорил нападающий в сентябре 2025-го, когда его Босния шла по отбору с максимальным результатом. В том же интервью Джеко сказал, что его команде вполне по силам закончить цикл на первом месте, но поражение от Австрии и откровенно лишняя ничья с Кипром порушили планы.

39-летний Эдин, уже, к слову, игравший и забивавший на ЧМ в 2014 году, с пятью мячами занял восьмое место в списке бомбардиров прошедшей квалификации. Форвард открыто заявляет, что не думает об уходе из футбола, подкрепляя слова фантастической формой и достижениями — осенью стал самым возрастным автором гола в истории Лиги конференций.

Возможно, самый недооцененный нападающий современности рвется к лебединой песне. Представьте, как он в 40 лет тащит Боснию хотя бы в 1/16 финала. Классно же! Но для начала нужно вырваться из стыкового квартета. Джеко достоин громкого финального аккорда. И он точно сделает все, чтобы таковой прозвучал ближайшим летом за океаном.