Кунде ответил Ямалю: «Статус фаворита ЧМ-2026 еще ни о чем не говорит»

Защитник сборной Франции Жюль Кунде отреагировал слова испанского вингера Ламина Ямаля о фаворитах чемпионата мира-2026. Оба футболиста на клубном уровне играют за «Барселону».

18-летний испанец заявил, что на ЧМ-2026 ни одна команда не является фаворитом, в том числе Франция, так как Испания имеет психологическое преимущество над французской командой, потому что побеждала в последних официальных матчах.

«Я очень хорошо знаю Ламина. Это невероятно сильный футболист и амбициозный парень, который всегда говорит то, что думает. Однако статус фаворита еще ни о чем не говорит. Это правда, что наши последние встречи против Испании сложились совсем не так, как нам хотелось бы... Я держу это в уме», — приводит слова Кунде издание L'Equipe.

Франция дважды проиграла Испании в плей-офф: в полуфинале Евро-2024 (1:2) и в полуфинале Лиги наций УЕФА (4:5).

В 1/8 финала ЧМ-2026 Франция сыграет против Парагвая, а Испания встретится с Португалией. Французы и испанцы могут встретиться в 1/2 финала турнира.