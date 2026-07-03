Футбол
Чемпионат мира 2026
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Все материалы
История
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 06:57

Кунде ответил Ямалю: «Статус фаворита ЧМ-2026 еще ни о чем не говорит»

Евгений Козинов
Корреспондент

Защитник сборной Франции Жюль Кунде отреагировал слова испанского вингера Ламина Ямаля о фаворитах чемпионата мира-2026. Оба футболиста на клубном уровне играют за «Барселону».

18-летний испанец заявил, что на ЧМ-2026 ни одна команда не является фаворитом, в том числе Франция, так как Испания имеет психологическое преимущество над французской командой, потому что побеждала в последних официальных матчах.

«Я очень хорошо знаю Ламина. Это невероятно сильный футболист и амбициозный парень, который всегда говорит то, что думает. Однако статус фаворита еще ни о чем не говорит. Это правда, что наши последние встречи против Испании сложились совсем не так, как нам хотелось бы... Я держу это в уме», — приводит слова Кунде издание L'Equipe.

Франция дважды проиграла Испании в плей-офф: в полуфинале Евро-2024 (1:2) и в полуфинале Лиги наций УЕФА (4:5).

В 1/8 финала ЧМ-2026 Франция сыграет против Парагвая, а Испания встретится с Португалией. Французы и испанцы могут встретиться в 1/2 финала турнира.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Ламин Ямаль
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Жюль Кунде

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Никишин просит 8 миллионов
Никишин просит 8 миллионов
«Автомобилист» снова не жалеет средств
«Автомобилист» снова не жалеет средств
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: плей-офф ЧМ в США, Канаде и Мексике
Швейцария — Алжир: швейцарцы забили в первой атаке после перерыва в матче ЧМ-2026
Швейцария — Алжир: швейцарцы ведут в счете после первого тайма в матче ЧМ-2026
Матч США — Босния и Герцеговина собрал рекордную для Штатов англоязычную аудиторию для футбольной трансляции
Роналду посвятил победу над Хорватией португальскому народу и Диогу Жоте
Швейцария — Алжир: Эмболо на 11-й минуте открыл счет в матче ЧМ-2026
Новая сумасшедшая развязка на чемпионате мира! Почему отменили гол Хорватии в концовке матча с Португалией?
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Швейцария — Алжир: швейцарцы ведут в счете после первого тайма в матче ЧМ-2026

Швейцария — Алжир: швейцарцы забили в первой атаке после перерыва в матче ЧМ-2026

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости