Футбол
Чемпионат мира
ЧМ по футболу 2026
Новости
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 13:45

Жеребьевка отбора ЧМ-2026 в Европе: смотреть трансляцию онлайн

13 декабря состоится жеребьевка отбора чемпионата мира
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото Getty Images

Жеребьевка европейского отборочного турнира чемпионата мира 2026 года пройдет в пятницу, 13 ноября. Церемония состоится в Цюрихе и начнется в 14.00 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию жеребьевки покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт». Также посмотреть церемонию можно на сайтах FIFA.com и UEFA.com.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию жеребьевки отбора ЧМ-2026 в Европе.
Сборная России не примет участие в отборочном турнире ЧМ-2026. В квалификации будут играть 54 европейские команды.

Чемпионат мира пройдет в США (Атланта, Бостон, Даллас, Хьюстон, Канзас-Сити, Лос-Анджелес, Майами, Нью-Йорк, Филадельфия, Сан-Франциско, Сиэтл), Канаде (Торонто, Ванкувер) и Мексике (Гвадалахара, Мехико, Монтеррей) с 11 июня по 19 июля 2026 года. В финальном турнире впервые в истории примут участие 48 команд.

Футбол
Чемпионат мира по футболу
Читайте также
Глава департамента Минобрнауки Олег Чурилов скончался в результате ДТП
Опрос ВЦИОМ показал, что хоккей самый популярный вид спорта в России
Инвестор «Химок» Туфан Садыгов находится в СИЗО
Гладков сообщил о погибшем бойце самообороны из-за атаки БПЛА на Белгородскую область
Из Соболева сделали «диверсанта». Что происходит в «Спартаке»
ВС РФ нанесли удар по критически важным объектам Украины в ответ на атаку ATACMS
Популярное видео
Минаков vs Кевин Джонсон / Папин vs Харди / Кузьмин vs Адебайо: прямой эфир
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
Перейдет ли Илья Набоков в СКА?
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Жеребьевка отбора ЧМ-2026 в Европе: трансляция начнется в 14.00

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости