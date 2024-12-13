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Жеребьевка отбора ЧМ-2026 в Европе: трансляция начнется в 14.00

Жеребьевка отбора ЧМ-2026 состоится в Цюрихе 13 декабря
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Фото Getty Images

Жеребьевка европейской квалификации чемпионата мира по футболу 2026 года состоится в пятницу, 13 ноября. Церемония пройдет в Цюрихе и начнется в 14.00 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию жеребьевки покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт». Также посмотреть церемонию можно на сайтах FIFA.com и UEFA.com.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия: жеребьевка состоится без гостей, представителей ассоциаций и национальных команд.

Сборная России не примет участие в отборочном турнире ЧМ-2026. Команда не играет в официальных турнирах с конца 2021 года.

Чемпионат мира пройдет в США (Атланта, Бостон, Даллас, Хьюстон, Канзас-Сити, Лос-Анджелес, Майами, Нью-Йорк, Филадельфия, Сан-Франциско, Сиэтл), Канаде (Торонто, Ванкувер) и Мексике (Гвадалахара, Мехико, Монтеррей) с 11 июня по 19 июля 2026 года. В финальном турнире впервые в истории примут участие 48 команд.

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