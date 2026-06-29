Джонстон: «На ЧМ-2026 мы пишем историю канадского спорта»

Защитник сборной Канады Алистэйр Джонстон прокомментировал победу над ЮАР (1:0) в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026.

«В целом, это было практически идеальное выступление в плей-офф. Для истории канадского спорта это будет момент, когда ты будешь помнить, где ты находился, когда это произошло. Мы отдаем себе в этом отчет. Мы знаем, что мы не просто пишем историю канадского футбола, но и историю канадского спорта, и это нечто волшебное.

Это просто момент магии, и что-то охватывает все твое тело. Ты видишь, как Стеф убегает, и вся команда бежит за ним. Это один из тех моментов, которые никогда не забудешь.

На следующей неделе у нас будет шанс встретиться с настоящим Голиафом. И мы все очень взволнованы этим», — цитирует 27-летнего игрока AP.

В 1/8 финала Канада сыграет с победителем матча Нидерланды — Марокко.