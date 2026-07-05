Кубарси — о матче против Португалии: «Попрошу футболку у Роналду, но там будет очередь»
Защитник сборной Испании Пау Кубарси прокомментировал матч против сборной Португалии в 1/8 финала чемпионата мира-2026.
Защитник «Барселоны» заявил, что воодушевлен предстоящей встречей с форвардом Криштиану Роналду.
«Играть против такой легенды, как Криштиану Роналду — это незабываемо. Я попрошу у него футболку, но там будет очередь», — сказал Кубарси журналистам.
Матч Португалия — Испания состоится 6 июля. Начало — в 22.00 мск.
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