Защитник сборной Египта Хани потерял сознание в матче с Австралией в 1/16 финала ЧМ-2026

Защитник сборной Египта Мохамед Хани потерял сознание в матче против Австралии в 1/16 финала ЧМ-2026.

В начале второго тайма Хани в своей штрафной столкнулся с головами с игроком соперников. После этого он упал на газон и потерял сознание, но спустя несколько минут сумел встать на ноги и продолжить игру.

Игра проходит на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне (США). Начало — в 21.00 по московскому времени.

Победитель матча в 1/8 финала сыграет с победителем пары Аргентина — Кабо-Верде.