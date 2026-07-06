Маркиньос: «Те, кто допускает меньше ошибок, выходят в следующий раунд чемпионата мира»

Защитник сборной Бразилии Маркиньос прокомментировал поражение от сборной Норвегии (1:2) в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026.

«Мы действительно не реализовали те моменты, которые создали. У нас был пенальти, у нас были и другие моменты, но таков чемпионат мира. Те, кто допускает меньше ошибок, выходят в следующий раунд и добиваются победы», — цитирует 32-летнего игрока AP.

Бразилия в 1/16 финала победила Японию (2:1), на групповой стадии сыграла вничью с Марокко (1:1), победила Гаити (3:0) и Шотландию (3:0).