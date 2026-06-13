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Захарова с иронией отреагировала на ограбление сборной Англии в США: «Жду фильм-расследование на ВВС»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в разговоре с «СЭ» отреагировала на ограбление сборной Англии в США.

Ранее англичане стали жертвой кражи в США во время перевозки инвентаря из Флориды на тренировочную базу команды. По информации источника, перед первой тренировкой в Канзас-Сити из фургона у игроков украли игровые бутсы, а также официальные мячи и тренировочное снаряжение.

«Жду фильм-расследование на ВВС под названием «Американские футбольные хулиганы». По примеру того, как они сняли фильм-пасквиль о российских болельщиках, которые только дарили им свою любовь, а не обкрадывали как их младшие заокеанские братья», — сказала Захарова «СЭ».

В 2017 году BBC снял документальный фильм о русских футбольных хулиганах «Russia?s Hooligan Army» в преддверии чемпионата мира в России.

Деклан Райс и&nbsp;Харри Кейн.Остались без бутс и с одним мячом. Сборную Англии обокрали в США перед началом ЧМ-2026

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