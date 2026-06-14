Клинсманн назвал Бразилию фаворитом ЧМ-2026

Бывший главный тренер сборной Германии Юрген Клинсманн считает Бразилию фаворитом чемпионата мира-2026.

61-летний специалист отреагировал на прогноз суперкомпьютера Opta, согласно которому победителем ЧМ-2026 станет сборная Испании.

«Думаю, суперкомпьютер ошибается в этом случае. В этом случае я с ним не согласен. Мой фаворит — Бразилия», — приводит слова Клинсманна Opta Analyst.

14 июня бразильцы сыграли вничью с Марокко (1:1) в своем стартовом матче на чемпионате мира.

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