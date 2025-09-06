Тренер сборной Эстонии назвал причины поражения от Италии

Главный тренер сборной Эстонии Юрген Хенн прокомментировал поражение от Эстонии (0:5) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.

«На протяжении почти часа игры счет оставался равным, но за это время мы потратили очень много сил. Сборная Италии изначально находилась в такой ситуации, когда ей было некуда отступать. Забив два-три гола, итальянцы не успокоились, а продолжили играть на максимуме. Мы пропустили пять голов за полчаса с небольшим, и тут, думаю, решающую роль сыграло то, что мы просто не привыкли к такому темпу в своей ежедневной деятельности. Просто не справились физически», — цитирует официальный сайт УЕФА Хенна.

Италия набрала 6 очков в 3 матчах и занимает третье место в группе I. В следующем туре итальянцы сыграют против Израиля. Матч состоится в понедельник, 8 сентября.