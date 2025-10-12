Хенн: «Совершили меньше ошибок, чем в прошлом матче с Италией»

Главный тренер сборной Эстонии Юрген Хенн прокомментировал поражение от Италии (1:3) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.

«В целом совершили меньше ошибок, чем в прошлом матче с Италией. Хотя поначалу расставались с мячом даже быстрее, чем это происходило на выезде. На второй тайм вышли уже не с четырьмя, а с пятью защитниками. Я давно вынашивал такой план, и показалось, что это подходящий момент, чтобы его испытать. Хотя слишком часть менять тактику тоже не стоит, иначе игроки теряют ритм и стабильность. Думаю, замены внесли позитивные изменения в игру. Мы улучшили контроль над мячом», — цитирует пресс-служба УЕФА Хенна.

Италия одержала третью победу подряд под руководством Дженнаро Гаттузо и занимает второе место в группе I с 12 очками в 5 матчах. Эстония идет на четвертой строчке — 3 очка в 6 играх.