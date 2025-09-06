Экитике: «Это была стремительная неделя — мой дебют в «Ливерпуле», затем в сборной»

Нападающий сборной Франции Юго Экитике прокомментировал победу над Украиной (2:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.

«Мы контролировали игру, хотя были и сложные моменты, но думаю, что такое может быть в каждом матче. Первый тайм для сборной Франции был очень хорошим, мы полностью доминировали, но знали, что у нас будут моменты спада. В итоге нам удалось переломить ход матча. Мой дебют? Все быстро меняется. Это была стремительная неделя — мой дебют в «Ливерпуле», затем в сборной, все быстро меняется, поэтому нужно быть готовым. Когда меня вызвали, я не раздумывал долго и сказал себе, что приложу все усилия, чтобы быть готовым к игре, особенно в этом матче», — приводит L'Equipe слова Экитике.

Во 2-м туре отбора ЧМ-2026 Франция дома сыграет против Исландии. Матч состоится во вторник, 9 сентября.