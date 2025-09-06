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6 сентября 2025, 10:41

Главный тренер сборной Швеции — об Исаке: «Он в состоянии отыграть 90 минут? Конечно, нет»

Павел Лопатко

Главный тренер сборной Швеции Йон Даль Томассон рассказал о физической форме нападающего Александера Исака, который недавно перешел из «Ньюкасла» в «Ливерпуль».

«Я видел, как он улыбается, вы видели его лицо? Он так счастлив быть здесь, он так счастлив играть, и я думаю, это говорит вам о многом. Ему действительно нравится быть в команде.

Конечно, его форма соответствует тому, о чем я говорил на днях, обычно в предсезонную подготовку вы проводите много игр, много тренировок, но это не так. Он в состоянии отыграть 90 минут? Конечно, нет.

Мы собираемся делать глупости с Алексом? Нет, мы не собираемся делать глупости с Алексом. Так что у нас, конечно, есть план, но он улыбается и счастлив быть здесь», — сказал Томассон на пресс-конференции.

25-летний Исак остался в запасе сборной Швеции во время матча отборочного турнира чемпионата мира-2026 против Словении (2:2).

8 сентября шведы сыграют на выезде с косоварами.

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