Пино: «Испания точно знала, что нужно делать, чтобы остановить сборную Грузии»

Нападающий сборной Испании Йереми Пино прокомментировал победу над Грузией (2:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.

«Сегодня сборная Испании сыграла великолепно. Мы точно знали, что нужно делать, чтобы остановить сборную Грузии — отличную команду, особенно опасную в быстрых переходах из обороны в атаку. Да, мы упустили несколько моментов, но забили и победили!» — приводит официальный сайт УЕФА против Пино.

Сборная Испании с 9 очками лидирует в группе E. Грузия занимает третье место с 3 очками.