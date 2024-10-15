Япония и Австралия сыграли вничью в азиатском отборе на чемпионат мира

Сборная Японии и Австралии поделили очки в 4-м туре азиатской квалификации чемпионата мира-2026.

Матч проходил в Саитаме и завершился со счетом 1:1. За хозяев автоголом отметился Камерон Берджесс, за гостей автогол забил Сого Танигути.

Япония лидирует в группе C с 10 очками, Австралия на второй строчке — 5 очков. Далее идут Саудовская Аравия и Бахрейн (по 4 очка).

В других матчах отбора Южная Корея дома обыграла Ирак со счетом 3:2, Китай дома победил Индонезию — 2:1.