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Япония и Австралия сыграли вничью в азиатском отборе на чемпионат мира

Руслан Минаев
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Сборная Японии и Австралии поделили очки в 4-м туре азиатской квалификации чемпионата мира-2026.

Матч проходил в Саитаме и завершился со счетом 1:1. За хозяев автоголом отметился Камерон Берджесс, за гостей автогол забил Сого Танигути.

Япония лидирует в группе C с 10 очками, Австралия на второй строчке — 5 очков. Далее идут Саудовская Аравия и Бахрейн (по 4 очка).

ЧМ. Отборочный турнир. Азия. 3-й раунд. Группа C
15 окт, 13:35. ()
Япония
1:1
Австралия

В других матчах отбора Южная Корея дома обыграла Ирак со счетом 3:2, Китай дома победил Индонезию — 2:1.

ЧМ. Отборочный турнир. Азия. 3-й раунд. Группа C
15 окт, 15:00. ()
Китай
2:1
Индонезия
ЧМ. Отборочный турнир. Азия. 3-й раунд. Группа B
15 окт, 14:00. ()
Корея
3:2
Ирак

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