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23 мая 2025, 02:14

Якин хотел вызвать Шакири в сборную Швейцарии, но игрок не ответил на звонок

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин рассказал, что хотел вернуть в команду полузащитника «Базеля» Джердан Шакири. 33-летний швейцарец в июле 2024 года после чемпионата Европы объявил об уходе из национальной команды.

«Я попытался дозвониться до Шакири, а затем отправил ему голосовое сообщение. С моей стороны дверь открыта, но он также должен быть готов», — приводит Kciker слова Якина.

Также он отметил, что постарается предпринять новую попытку решения этого вопроса перед сентябрьским сбором команды.

В июне Швейцария встретится с США и Мексикой в двух товарищеских матчах.

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