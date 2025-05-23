Якин хотел вызвать Шакири в сборную Швейцарии, но игрок не ответил на звонок

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин рассказал, что хотел вернуть в команду полузащитника «Базеля» Джердан Шакири. 33-летний швейцарец в июле 2024 года после чемпионата Европы объявил об уходе из национальной команды.

«Я попытался дозвониться до Шакири, а затем отправил ему голосовое сообщение. С моей стороны дверь открыта, но он также должен быть готов», — приводит Kciker слова Якина.

Также он отметил, что постарается предпринять новую попытку решения этого вопроса перед сентябрьским сбором команды.

В июне Швейцария встретится с США и Мексикой в двух товарищеских матчах.