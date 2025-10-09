Вратаря сборной Ливии подозревают в намеренной ошибке в матче отбора ЧМ-2026

Федерация футбола Ливии начала расследование в отношении голкипера сборной Мурада Аль-Вухиши по итогам матча с Кабо-Верде (3:3) в отборочном турнире чемпионата мира-2026, сообщает BSN Sports.

Игра проходила 8 октября и завершилась вничью — 3:3. По ходу встречи Ливия вела со счетом 3:1.

На 76-й минуте Аль-Вухиши пропустил мяч между ног после удара соперника почти с центра поля.

28-летний Аль-Вухиши с 2020 года выступает за ливийский «Аль-Ахли». На его счету 21 матч в сборной Ливии.