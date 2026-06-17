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Сегодня, 07:31

Вратарь сборной Сенегала Менди назвал причины поражения от Франции на ЧМ-2026

Евгений Козинов
Корреспондент
Килиан Мбаппе и Эдуар Менди.
Фото AFP

Вратарь сборной Сенегала Эдуар Менди прокомментировал поражение от Франции (1:3) в матче чемпионата мира-2026.

«Нам не удалось реализовать план на игру. Были немного вялыми, даже в первом тайме. Знали, что во втором тайме нужно активизироваться, быть немного острее в атаке, но нам это удавалось лишь кратковременно. Атака сборной Франции — чистый талант, каждый полумомент очень опасен», — приводит L'Equipe слова Менди

Франция набрала 3 очка и занимает второе место в группе I. Сенегальцы — на третьей строчке.

Во втором туре ЧМ-2026 французы встретятся с Ираком, а Сенегал сыграет против Норвегии. Оба матча пройдут 23 июня.

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе празднует гол в&nbsp;ворота Сенегала в&nbsp;матче ЧМ-2026 16&nbsp;июня.Франция дожала Сенегал после невразумительного тайма, а Мбаппе установил сразу три рекорда!
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