Вратарь сборной Сенегала Менди назвал причины поражения от Франции на ЧМ-2026

Вратарь сборной Сенегала Эдуар Менди прокомментировал поражение от Франции (1:3) в матче чемпионата мира-2026.

«Нам не удалось реализовать план на игру. Были немного вялыми, даже в первом тайме. Знали, что во втором тайме нужно активизироваться, быть немного острее в атаке, но нам это удавалось лишь кратковременно. Атака сборной Франции — чистый талант, каждый полумомент очень опасен», — приводит L'Equipe слова Менди

Франция набрала 3 очка и занимает второе место в группе I. Сенегальцы — на третьей строчке.

Во втором туре ЧМ-2026 французы встретятся с Ираком, а Сенегал сыграет против Норвегии. Оба матча пройдут 23 июня.