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Сегодня, 09:10

Вратарь сборной Парагвая Хиль бросил в Мбаппе мяч после того, как француз не пожал ему руку на ЧМ-2026

Руслан Минаев
Килиан Мбаппе игнорирует рукопожатие с Орландо Хилем.
Фото Getty Images
Орландо Хиль бросает мяч в спину Килиана Мбаппе.
Фото Getty Images
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Голкипер сборной Парагвая Орландо Хиль бросил мяч в нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе после матча 1/8 финала чемпионата мира-2026.

Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу французов. Единственный гол с пенальти забил Мбаппе.

После игры Хиль хотел пожать капитану французской сборной руку, но Мбаппе его проигнорировал, начав праздновать победу. Тогда вратарь бросил мяч в сторону форварда и попал тому в спину. Мбаппе никак не отреагировал.

Орландо Хиль бросает мяч в спину Килиана Мбаппе.
Фото Getty Images
Килиан Мбаппе во&nbsp;время матча с&nbsp;Парагваем.«Если нас посылают — мы посылаем тоже!» Мбаппе зол из-за грязной игры парагвайцев: как они избежали карточек?

Франция вышла в 1/4 финала и сыграет с Марокко, которое разгромило Канаду (3:0) в 1/8 финала.

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