Сегодня, 22:24

Вратарь Милинкович-Савич и хавбек Илич не сыграют за Сербию в матчах с Албанией и Андоррой

Сергей Ярошенко

Вратарь «Наполи» Ваня Милинкович-Савич и полузащитник «Торино» Иван Илич выбыли из состава сборной Сербии из-за травм, сообщает Football Italia.

28-летний голкипер страдает от проблем со спиной, а 24-летний хавбек не сыграет из-за проблем с икроножной мышцей.

В рамках отборочного турнира ЧМ-2026 сборная Сербии 11 октября встретится с Албанией, 14 октября — с Андоррой. После четырех туров сербы занимают третье место в группе К с 7 очками.

