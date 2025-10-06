Вратарь Милинкович-Савич и хавбек Илич не сыграют за Сербию в матчах с Албанией и Андоррой

Вратарь «Наполи» Ваня Милинкович-Савич и полузащитник «Торино» Иван Илич выбыли из состава сборной Сербии из-за травм, сообщает Football Italia. 28-летний голкипер страдает от проблем со спиной, а 24-летний хавбек не сыграет из-за проблем с икроножной мышцей. В рамках отборочного турнира ЧМ-2026 сборная Сербии 11 октября встретится с Албанией, 14 октября — с Андоррой. После четырех туров сербы занимают третье место в группе К с 7 очками.