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Сегодня, 12:42

Лещук сравнил ЧМ-2018 в России и ЧМ-2026

Микеле Антонов
Корреспондент

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук поделился с «СЭ» мнением о безопасности на чемпионате мира-2026.

— В Мексике, говорят, хаос полный.

— В Мексике — да, понятно. Вообще, с точки зрения организации, мне кажется, в России был самый крутой чемпионат мира.

— Если сравнивать организацию турнира, какую бы оценку дал ЧМ-2026?

— У них все очень лайтовое. Оценил бы на 6 из 10. Россия — 10 из 10 во всем.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде. Впервые в турнире принимают участие 48 стран.

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