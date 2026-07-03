Лещук сравнил ЧМ-2018 в России и ЧМ-2026

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук поделился с «СЭ» мнением о безопасности на чемпионате мира-2026.

— В Мексике, говорят, хаос полный.

— В Мексике — да, понятно. Вообще, с точки зрения организации, мне кажется, в России был самый крутой чемпионат мира.

— Если сравнивать организацию турнира, какую бы оценку дал ЧМ-2026?

— У них все очень лайтовое. Оценил бы на 6 из 10. Россия — 10 из 10 во всем.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде. Впервые в турнире принимают участие 48 стран.