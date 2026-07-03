Лещук: «На концерт Канье Уэста в Турции кто попало заходил. В Америке ни проверок, ничего...»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук ответил на вопрос «СЭ» об организации чемпионата мира-2026.

— Все в Америке жалуются на дороговизну билетов. Россиянин вообще прошел с билетом через Chat GPT.

— Мне кажется, вообще везде это нормальная история. Я смотрел, в Турции был концерт Канье Уэста, кто попало заходил. И ничего! Все перелазили.

Был один раз на концерте в Америке. Ни проверок, ничего... Проноси что хочешь, и все. Не знаю, как там сейчас на чемпионате мира. Но в целом там никто ничего не смотрит.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде. Впервые в турнире принимают участие 48 стран.