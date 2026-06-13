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Впервые в истории футбола ВАР пересмотрел желтую карточку в матче

Евгений Козинов
Корреспондент
Тим Рим и Мигель Альмирон.
Фото Reuters

Впервые в истории футбола в матче чемпионата мира-2026 между сборными США и Парагвая (4:1) арбитр изменил решение по желтой карточке после подсказки ВАР и просмотра видеоповтора.

На 53-й минуте встречи арбитр Данни Маккели показал желтую карточку американскому защитнику Тиму Риму после падения парагвайца Мигеля Альмирона. ВАР пересмотрел фол и после ознакомления с видеоповтором судья изменил решение — отменил карточку игроку США и наказал парагвайского полузащитника предупреждением за симуляцию.

США набрали 3 очка и поднялись на первое место в группе D. Парагвайцы — последние. Второй матч этой группы между Австралией и Турцией пройдет в воскресенье, 14 июня.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в Канаде, США и Мексике с 11 июня по 19 июля. В турнире участвуют 48 команд. В плей-офф выйдут сборные, занявшие первые и вторые места в группах, а также лучшие восемь сборных из числа занявших третье место.

Чемпионат мира. Группа D.
13 июня, 04:00. SoFi Stadium (Лос-Анджелес)
США
4:1
Парагвай
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