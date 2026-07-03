Нападающий сборной Португалии Леау о ЧМ-2026: «Хотим выиграть трофей ради Криштиану»

Вингер сборной Португалии Рафаэл Леау прокомментировал выход своей команды в следующий раунд плей-офф чемпионата мира по футболу.

В ночь со 2 на 3 июля Португалия обыграла Хорватию (2:1) в 1/16 финала ЧМ-2026.

«Нас ждет очень сложный соперник [сборная Испании], их игроки выступают за лучшие клубы. Они выиграли чемпионат Европы. Уважаем эту команду, но выйдем на поле с целью победить. Хотим выиграть трофей ради Криштиану, это единственное, чего ему не хватает. Он всегда выкладывается на максимум», — приводит слова Леау A Bola.

В 1/8 финала чемпионата мира-2026 Португалия встретится с Испанией, которая в четверг, 2 июля, разгромила Австрию (3:0).