Саньоль: «Испания словно с другой планеты»

Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль прокомментировал поражение от Испании (0:2) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.

«Здесь не о чем особо говорить. Испания словно с другой планеты. Мы можем стараться, выкладываться полностью, но когда Испания демонстрирует такой уровень, у нас просто нет шансов. Нужно признать, что они играют в совершенно другой футбол, в футбол очень высокого класса. Счет 0:2 — можно сказать, нам еще повезло», — цитирует официальный сайт УЕФА Саньоля.

Сборная Испании с 9 очками лидирует в группе E. Грузия занимает третье место с 3 очками.