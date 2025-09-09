Сборные Венгрии и Португалии встретятся в матче отборочного турнира чемпионата мира во вторник, 9 сентября. Игра пройдет на «Пушкаш Арене» в Будапеште и начнется в 21.45 по московскому времени.

Следить за основными событиями игры Венгрия — Португалия можно в матч-центре на сайте «СЭ».

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа F.

09 сентября 2025, 21:45. Пушкаш Арена (Будапешт)

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по платной подписке на стриминговый сервис. Платформа также проведет перекличку матчей игрового дня в формате мультикаста (лучшие моменты игр в одном окне).

Команды выступают в группе F отбора чемпионата мира и провели первые матчи в субботу, 6 сентября. Венгрия сыграла вничью с Ирландией (2:2), а Португалия разгромила Армению (5:0).