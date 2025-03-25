Футбол
Чемпионат мира
ЧМ по футболу 2026
25 марта, 23:10

Венесуэла — Перу: онлайн-трансляция матча отбора чемпионата мира

Венесуэла примет Перу в матче отбора чемпионата мира
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Сборные Венесуэлы и Перу встретятся в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 в ночь на среду, 26 марта. Игра пройдет на арене «Эстадио Монументаль де Матурин» в Матурине (Венесуэла) и начнется в 3.00 по московскому времени.

С основными событиями и результатом игры Венесуэла — Перу можно будет ознакомиться в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире встречу покажут канал «Матч! Футбол 3» и сайт matchtv.ru на платной основе.

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир.
26 марта, 03:00. Estadio Monumental de Maturin (Матурин)
Венесуэла
1:0
Перу

Венесуэла располагается на восьмой строчке турнирной таблицы южноамериканского отбора ЧМ-2026, Перу — на девятой. В первой половине турнира команды сыграли вничью (1:1).

Шесть южноамериканских сборных попадут на чемпионат мира напрямую, еще одна команда сыграет в стыковых матчах.

Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Венесуэлы по футболу
Сборная Перу по футболу
КХЛ на Кинопоиске

