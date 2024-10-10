Сборные Венесуэлы и Аргентины встретятся в отборочном турнире чемпионата мира-2026 в Южной Америке в пятницу, 11 октября. Игра пройдет на стадионе «Монументаль де Матурин» в Матурине (Венесуэла), стартовый свисток — в 00.00 по московскому времени.

Трансляцию матча в прямом эфире бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и его сайт matchtv.ru. Также встречи из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на платформах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала, при условии подписки на стриминговый сервис).

Отслеживать ключевые события игры Венесуэла — Аргентина можно в матч-центре сайта «СЭ».

После 8 туров отборочного турнира ЧМ-2026 Венесуэла набрала 10 очков и занимает 6-е место, Аргентина с 18 очками расположилась на первой строчке общей таблицы.