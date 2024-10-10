Футбол
Чемпионат мира
ЧМ по футболу 2026
Новости
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

10 октября, 23:10

Венесуэла — Аргентина: смотреть матч отбора чемпионата мира онлайн

Венесуэла и Аргентина проведут матч отборочного турнира ЧМ-2026
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Сборные Венесуэлы и Аргентины встретятся в отборочном турнире чемпионата мира-2026 в Южной Америке в пятницу, 11 октября. Игра пройдет на стадионе «Монументаль де Матурин» в Матурине (Венесуэла), стартовый свисток — в 00.00 по московскому времени.

Трансляцию матча в прямом эфире бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и его сайт matchtv.ru. Также встречи из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на платформах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала, при условии подписки на стриминговый сервис).

Отслеживать ключевые события игры Венесуэла — Аргентина можно в матч-центре сайта «СЭ».

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир
11 окт, 00:00. Estadio Monumental de Maturin (Матурин)
Венесуэла
Аргентина

После 8 туров отборочного турнира ЧМ-2026 Венесуэла набрала 10 очков и занимает 6-е место, Аргентина с 18 очками расположилась на первой строчке общей таблицы.

Сборная Аргентины по футболу
Сборная Венесуэлы по футболу
Читайте также
Ураган «Милтон» обрушился на Флориду и расколол политиков США. Что пишут СМИ
Миллер допустил новый шоковый рост цен на газ в Европе и перебои в поставках
Суд в Москве в закрытом режиме рассмотрел иск по делу Ларисы Долиной
Дочь актрисы Шукшиной стала бодибилдером из-за тяжелого детства
430 игроков приняли участие в волейбольном матче в Индии
Головин раскрыл, зачем прилетел из Монако. Что происходит в сборной России
Популярное видео
Антон Курьянов оставил пост генменеджера «Авангарда»
«Вегас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Шестеркин отказался от контракта на 88 миллионов долларов
«Юта» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Будущее Серебрякова, Ротенберг наехал на КХЛ, 0:11 ЦСКА
Заврагин из «Сочи» заменит Серебрякова в СКА?
«Спартак» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Пари НН»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
История с вратарями Никитой Серебряковым и Иваном Просветовым
«Сочи» — «Чайка»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Дубль Кордобы и победный мяч Мусаева на 89-й минуте: все голы РПЛ 6 октября
Перестановки в руководстве «Авангарда»
«Родина» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости