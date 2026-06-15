В стартовом составе Нидерландов на матч с Японией не оказалось ни одного игрока из национального чемпионата
Сборная Нидерландов сыграла вничью с Японией (2:2) в матче 1-го тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.
Как сообщает пресс-служба Международной федерации футбола, впервые в истории сборная Нидерландов выставила на матч чемпионата мира стартовый состав, в котором не было ни одного игрока из национального чемпионата.
Голы у Нидерландов забили Виргил ван Дейк («Ливерпуль») и Крисенсио Саммервилл («Вест Хэм»), им ассистировал Райан Гравенберх («Ливерпуль»).
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