В стартовом составе Нидерландов на матч с Японией не оказалось ни одного игрока из национального чемпионата

Сборная Нидерландов сыграла вничью с Японией (2:2) в матче 1-го тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

Как сообщает пресс-служба Международной федерации футбола, впервые в истории сборная Нидерландов выставила на матч чемпионата мира стартовый состав, в котором не было ни одного игрока из национального чемпионата.

Голы у Нидерландов забили Виргил ван Дейк («Ливерпуль») и Крисенсио Саммервилл («Вест Хэм»), им ассистировал Райан Гравенберх («Ливерпуль»).

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