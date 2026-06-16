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16 июня, 23:27

В США пообещали помочь маме вратаря сборной Кабо-Верде Возиньи с получением визы

Алина Савинова

Лидер демократического меньшинства Палаты представителей Конгресса США Хаким Джеффрис сообщил, что обратился к государственному секретарю Марко Рубио с просьбой решить вопрос с визой для матери вратаря сборной Кабо-Верде Возиньи.

Ранее 40-летний голкипер рассказал, что у его матери возникли проблемы с получением визы США, из-за чего она пропустила матч Кабо-Верде с Испанией (0:0) в 1-м туре группового турнира чемпионата мира-2026.

«Национальная футбольная сборная Кабо-Верде шокировала Испанию благодаря историческому выступлению вратаря Возиньи. Его мама не смогла присутствовать из-за проблем с визой. Ни одна мать не должна упускать возможность увидеть, как ее ребенок творит историю. Я попросил государственного секретаря Марко Рубио сделать все возможное, чтобы обеспечить ее присутствие на следующей игре Кабо-Верде», — написал Джеффрис в своих соцсетях.

Возинья в&nbsp;матче Испания&nbsp;&mdash; Кабо-Верде.Семь сейвов, ноль пропущенных. 40-летний голкипер Кабо-Верде Возинья стал героем матча с Испанией

В матче с Испанией Возинья сделал 7 сейвов и был признан лучшим игроком встречи. Во 2-м туре группового турнира чемпионата мира Кабо-Верде встретится с Уругваем (22 июня), а в 3-м туре сыграет с Саудовской Аравией (27 июня).

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