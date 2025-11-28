В Конфедерации футбола Бразилии намерены продлить контракт с Анчелотти

Президент Конфедерации футбола Бразилии (CBF) Самир Хауд намерен начать переговоры о продлении контракта с главным тренером сборной Карло Анчелотти.

66-летний итальянец, чей контракт истекает после чемпионата мира 2026 года, недавно выразил желание продлить соглашение до 2030 года.

«Я вижу эту возможность в позитивном ключе. Он уже сказал в интервью, что это зависит от обеих сторон. Я всегда верю в построение рабочих отношений. Все условия для успеха есть», — сказал Хауд на пресс-конференции.

ESPN со ссылкой на источники сообщает, что CBF намерена начать переговоры с Анчелотти в 2026 году и оформить продление контракта до начала чемпионата мира.

При этом в федерации хотят гарантировать, что итальянец останется руководить сборной независимо от ее результатов на ЧМ-2026.

Анчелотти возглавил сборную Бразилии в мае 2025 года. Под его руководством команда в отборочном турнире ЧМ-2026 одержала две победы, сыграла вничью и потерпела поражение. Она заняла пятое место в таблице южноамериканской отборочной группы.