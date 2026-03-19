В Иране заявили о бойкоте Америки, но не чемпионата мира по футболу

Президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж заявил, что национальная команда не намерена бойкотировать чемпионат мира-2026 из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее глава организации сообщал, что Иран ведет переговоры с ФИФА о переносе своих матчей на чемпионате мира из США в Мексику. Федерация обратилась в ФИФА после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что считает присутствие иранцев на турнире неуместным ради их же безопасности.

«Мы будем бойкотировать Америку, но мы не будем бойкотировать чемпионат мира по футболу», — цитирует Таджа AI Jazeera.

По его словам, сейчас сборная Ирана проводит тренировочный сбор в Турции, где планирует сыграть два товарищеских матча.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Сборная Ирана по итогам жеребьевки попала в группу G к командам Бельгии, Египта и Новой Зеландии.

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