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21 апреля, 00:33

В Филадельфии предложат зрителям матчей ЧМ-2026 бесплатный проезд

Павел Лопатко

Филадельфия предложит бесплатный проезд на поезде для болельщиков, покидающих матчи финального турнира чемпионата мира-2026, сообщает PA.

Партнерство с одним из спонсором чемпионата мира позволило комитету сделать это предложение болельщикам, которое будет распространяться на любую поездку по железнодорожной сети B (Broad Street Line) с перерыва между таймами до двух часов после финального свистка матчей от станции NRG, которая находится недалеко от Lincoln Financial Field в конце линии B.

Зрители также будут платить всего 2,9 доллара за поездку на стадион с любой станции линии B, после того как местная транспортная сеть подтвердила на прошлой неделе, что повышения цен, связанного с финальным турниром, не будет.

Транспортные расходы на перевозку болельщиков обсуждались в последние дни, после того как Нью-Джерси подтвердил, что зрители, путешествующие из центрального Нью-Йорка на стадион «МетЛайф», должны будут заплатить 150 долларов за проезд туда и обратно.

Это решение было раскритиковано фанатскими группами и даже ФИФА, которая предупредила, что этот шаг может оказать «охлаждающий эффект» и вызвать транспортные проблемы вокруг стадиона.

Подход Филадельфии, вероятно, будет встречен болельщиками с одобрением: город примет групповые матчи с участием Бразилии и Франции, а также матч 1/8 финала 4 июля, в праздничный для США день.

Губернатор Пенсильвании Джош Шапиро объявил эту новость и сказал, что рад, что болельщики смогут бесплатно пользоваться проездом, «чтобы они могли добраться до дома безопасно и с минимальными затратами».

Канзас-Сити и Даллас также объявили о доступных для болельщиков транспортных тарифах на время турнира.

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