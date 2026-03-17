В ФИФА выразили надежду, что сборная Ирана сыграет на чемпионате мира

В ФИФА надеются, что сборная Ирана сможет принять участие в чемпионате мира по футболу в 2026 году, сообщает журналист Sky Роб Харрис со ссылкой на представителя организации.

«ФИФА находится в постоянном контакте со всеми участвующими ассоциациями-членами, включая Иран, для обсуждения планирования чемпионата мира по футболу 2026 года. ФИФА надеется, что все участвующие команды будут соревноваться в соответствии с объявленным расписанием матчей», — говорится в заявлении представителя ФИФА.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Сборная Ирана квалифицировалась на турнир и по итогам жеребьевки попала в группу G к командам Бельгии, Египта и Новой Зеландии. Два матча группового этапа иранцы должны провести в Лос-Анджелесе, один — в Сиэтле.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max