В ФИФА назвали сроки определения городов-хозяев ЧМ-2026

Официальный сайт ФИФА опубликовал информацию по поводу определения городов, которые примут ЧМ-2026. Турнир пройдет в США, Мексике и Канаде. 23 города претендуют на проведение матчей.

Учитывая пандемию коронавируса, представители ФИФА проведут онлайн-консультации с представителями каждого стадиона-кандидата, обсудив инфраструктурные и другие аспекты. Этот этап начнется в феврале 2021 года. В апреле же пройдут онлайн-встречи с представителями каждого из городов.

Если ситуация с коронавирусом позволит, ФИФА планирует, что в июле ее представители начнут посещение городов-кандидатов. При этом условии организация намерена выбрать все города в последнем квартале нынешнего года.

ЧМ-2026 станет первым чемпионатом мира по футболу, в котором сыграют 48 команд.