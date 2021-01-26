В ФИФА назвали сроки определения городов-хозяев ЧМ-2026
Официальный сайт ФИФА опубликовал информацию по поводу определения городов, которые примут ЧМ-2026. Турнир пройдет в США, Мексике и Канаде. 23 города претендуют на проведение матчей.
Учитывая пандемию коронавируса, представители ФИФА проведут онлайн-консультации с представителями каждого стадиона-кандидата, обсудив инфраструктурные и другие аспекты. Этот этап начнется в феврале 2021 года. В апреле же пройдут онлайн-встречи с представителями каждого из городов.
Если ситуация с коронавирусом позволит, ФИФА планирует, что в июле ее представители начнут посещение городов-кандидатов. При этом условии организация намерена выбрать все города в последнем квартале нынешнего года.
ЧМ-2026 станет первым чемпионатом мира по футболу, в котором сыграют 48 команд.
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