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Сегодня, 17:48

В Египте считают, что исход матча 1/16 финала ЧМ-2026 с Австралией может решиться в серии пенальти

Александр Абустин
корреспондент

Египетский журналист издания Kingfut.com Ахмед Эль-Рамади поделился с «СЭ» ожиданиями от матча Египта против Австралии в 1/16 финала чемпионата мира-2026.

«Здесь нелегко предсказать результат. Австралия хороша на стандартах и отлично убегает в контратаки. Будет интересно посмотреть, как мы будем с этим справляться и как нам удастся проходить их оборону. Думаю, вполне возможно, что все решится в дополнительное время или серии послематчевых пенальти. Для меня здесь нет фаворита, шансы 50 на 50», — сказал Эль-Рамади «СЭ».

Игра пройдет на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне (США) 3 июля и начнется в 21.00 мск.

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