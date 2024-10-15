Узбекистан победил ОАЭ в квалификации чемпионата мира
Сборная Узбекистана дома обыграла ОАЭ в групповом турнире азиатской квалификации чемпионата мира-2026.
Матч проходил в Ташкенте и завершился со счетом 1:0. Гол на 76-й минуте с пенальти забил Отабек Шукуров.
ОАЭ с 65-й играли вдесятером после удаления Абдуллы Хамада. Форвард ЦСКА Аббосбек Файзуллаев отыграл 90 минут.
В параллельной встрече Киргизия дома обыграла Северную Корею — 1:0.
Узбекистан лидирует в группе A с 10 очками, Иран с 7 очками на второй строчке, Катар (1 матч в запасе) и ОАЭ набрали по 4 очка.
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