Сборная Узбекистана дома сыграла вничью с Ираном, гости с 57-й минуты играли вдесятером

Сборная Узбекистана в матче квалификационного турнира чемпионата мира-2026 дома сыграла вничью с Ираном со счетом 0:0.

Хозяева нанесли один удар в створ ворот, гости — пять. На 57-й минуте иранцы остались вдесятером после удаления защитника Салеха Хардани.

В другом матче Южная Корея обыграла на выезде Иорданию со счетом 2:0.

Узбекистан и Иран набрали по 7 очков и занимают первое и второе места в группе A. Сборная Южной Кореи с 7 очками на первой строчке группы B, Иордания с 4 очками — на третьей.