Уругвай победил Перу, Парагвай и Эквадор не забили голов
Сборная Уругвая крупно выиграла у команды Перу в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 3:0. Игра прошла на стадионе «Сентенерио» в Монтевидео.
Забитыми голами отметились Родриго Агирре, Джорджиан Де Арраскаэта и Федерико Виньяс.
Уругвайцы набрали 27 очков и занимают 3-е место в турнирной таблице. Перуанцы лишились шансов на выход на чемпионат мира-2026. У них 12 очков — 9-е место.
В другой встрече Парагвай и Эквадор не забили голов. Обе команды гарантировали себе выход на чемпионат мира-2026.
