5 сентября 2025, 04:38

Уругвай победил Перу, Парагвай и Эквадор не забили голов

Евгений Козинов
Корреспондент
Игроки сборной Уругвая после гола.
Фото Reuters

Сборная Уругвая крупно выиграла у команды Перу в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 3:0. Игра прошла на стадионе «Сентенерио» в Монтевидео.

Забитыми голами отметились Родриго Агирре, Джорджиан Де Арраскаэта и Федерико Виньяс.

Уругвайцы набрали 27 очков и занимают 3-е место в турнирной таблице. Перуанцы лишились шансов на выход на чемпионат мира-2026. У них 12 очков — 9-е место.

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир.
05 сентября 2025, 02:30. Сентенарио (Монтевидео)
Уругвай
3:0
Перу

В другой встрече Парагвай и Эквадор не забили голов. Обе команды гарантировали себе выход на чемпионат мира-2026.

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир.
05 сентября 2025, 02:30. Дефенсорес дель Чако (Асунсьон)
Парагвай
0:0
Эквадор
