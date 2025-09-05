Уругвай победил Перу, Парагвай и Эквадор не забили голов

Сборная Уругвая крупно выиграла у команды Перу в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 3:0. Игра прошла на стадионе «Сентенерио» в Монтевидео.

Забитыми голами отметились Родриго Агирре, Джорджиан Де Арраскаэта и Федерико Виньяс.

Уругвайцы набрали 27 очков и занимают 3-е место в турнирной таблице. Перуанцы лишились шансов на выход на чемпионат мира-2026. У них 12 очков — 9-е место.

05 сентября 2025, 02:30. Сентенарио (Монтевидео)

В другой встрече Парагвай и Эквадор не забили голов. Обе команды гарантировали себе выход на чемпионат мира-2026.