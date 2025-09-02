Сборные Уругвая и Перу сыграют в 17-м туре отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Южной Америке в ночь на пятницу, 5 сентября. Матч пройдет на стадионе «Сентенарио» в Монтевидео (Уругвай) и начнется в 02.30 по московскому времени.

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир.

05 сентября 2025, 02:30. Сентенарио (Монтевидео)

Трансляция встречи в прямом эфире в России не планируется. Ключевые события игры Уругвай — Перу можно отслеживать в футбольном матч-центре сайта «СЭ».

После 16 туров отборочного турнира ЧМ-2026 Уругвай набрал 24 очка и занимает четвертое место, Перу с 12 очками расположился на девятой строчке общей таблицы.