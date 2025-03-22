Гол Альмады принес Аргентине победу над Уругваем

Сборная Аргентины переиграла команду Уругвая в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 1:0. Игра прошла на стадионе «Сентенерио» в Монтевидео.

Единственный гол забил полузащитник Тиаго Альмада с передачи Хулиана Альвареса на 68-й минуте. В концовке встречи аргентинцы остались в меньшинстве, так как Николас Гонсалес, вышедший на замену, получил красную карточку.

Аргентинцы набрали 28 очков и лидируют в турнирной таблице. Уругвайцы идут на 4-й строчке — 20 очков.