Украина подала жалобу в ФИФА на показ карты страны без Крыма

Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась с жалобой в ФИФА и УЕФА, после того как во время церемонии жеребьевки отборочного турнира к ЧМ-2026 на экране показали карту, где Крым не является частью Украины.

Ранее на официальном сайте ФИФА разместили видеоролик о процедуре жеребьевки отборочного турнира чемпионата мира, где были указаны государства, национальные команды которых не могут играть между собой по политическим причинам. В ролик была включена карта с изображением границ Украины. На изображении Крымский полуостров не входил в состав страны.

Карта Украины в ролике на сайте ФИФА. Фото Скриншот видеоролика

«Обращаемся к вам, чтобы выразить нашу глубокую обеспокоенность относительно продемонстрированной 13 декабря 2024 года во время телевизионной трансляции церемонии жеребьевки европейского отбора к чемпионату мира по футболу 2026 года инфографической карты Европы», — говорится в заявлении УАФ.

13 декабря в швейцарском Цюрихе состоялась жеребьевка европейского отборочного турнира к чемпионату мира. Сборная Украины попала в группу D, где также выступят Исландия, Азербайджан и победитель пары плей-офф Лиги наций УЕФА Франция — Хорватия.