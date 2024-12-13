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Сегодня, 20:15

Украина подала жалобу в ФИФА на показ карты страны без Крыма

Владислав Маслов
Корреспондент
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Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась с жалобой в ФИФА и УЕФА, после того как во время церемонии жеребьевки отборочного турнира к ЧМ-2026 на экране показали карту, где Крым не является частью Украины.

Ранее на официальном сайте ФИФА разместили видеоролик о процедуре жеребьевки отборочного турнира чемпионата мира, где были указаны государства, национальные команды которых не могут играть между собой по политическим причинам. В ролик была включена карта с изображением границ Украины. На изображении Крымский полуостров не входил в состав страны.

Карта Украины в ролике на сайте ФИФА.
Фото Скриншот видеоролика

«Обращаемся к вам, чтобы выразить нашу глубокую обеспокоенность относительно продемонстрированной 13 декабря 2024 года во время телевизионной трансляции церемонии жеребьевки европейского отбора к чемпионату мира по футболу 2026 года инфографической карты Европы», — говорится в заявлении УАФ.

13 декабря в швейцарском Цюрихе состоялась жеребьевка европейского отборочного турнира к чемпионату мира. Сборная Украины попала в группу D, где также выступят Исландия, Азербайджан и победитель пары плей-офф Лиги наций УЕФА Франция — Хорватия.

Источник: РИА Новости Спорт
Чемпионат мира по футболу
Сборная Украины по футболу
ФИФА
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