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3 декабря 2025, 23:14

Уэйн Гретцки, Том Брэди и Шакил О'Нил примут участие в жеребьевке чемпионата мира-2026

Руслан Минаев

Стали известны ведущие жеребьевки чемпионата мира 2026 года.

Церемония пройдет в Вашингтоне 5 декабря. Начало — в 18.00 по московскому времени.

Ведущими будут Рио Фердинанд и Саманта Джонсон. Вести прямое включение с красной дорожки будет экс-игрок в американский футбол Эли Мэннинг.

Помощниками ведущих во время жеребьевки будут Уэйн Гретцки (хоккей), Шакил О'Нил (баскетбол), Том Брэди (американский футбол) и Аарон Джадж (бейсбол).

Чемпионат мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. В турнире примут участие 48 команд.

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Рио Фердинанд
Уэйн Гретцки
Чемпионат мира по футболу
Шакил О`Нил

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