Уэйн Гретцки, Том Брэди и Шакил О'Нил примут участие в жеребьевке чемпионата мира-2026

Стали известны ведущие жеребьевки чемпионата мира 2026 года.

Церемония пройдет в Вашингтоне 5 декабря. Начало — в 18.00 по московскому времени.

Ведущими будут Рио Фердинанд и Саманта Джонсон. Вести прямое включение с красной дорожки будет экс-игрок в американский футбол Эли Мэннинг.

Помощниками ведущих во время жеребьевки будут Уэйн Гретцки (хоккей), Шакил О'Нил (баскетбол), Том Брэди (американский футбол) и Аарон Джадж (бейсбол).

Чемпионат мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. В турнире примут участие 48 команд.