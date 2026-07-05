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Сегодня, 09:42

У сборной Парагвая 54 процента точных передач в матче с Францией — это худший показатель в истории ЧМ

Руслан Минаев

Сборная Парагвая проиграла сборной Франции в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026. Игра завершилась со счетом 0:1.

По данным Opta, парагвайцы за весь матч сделал 183 передачи из которых только 99 оказались точными. Таким образом, 54 процента точных передач стал худшим показателем по итогам матча чемпионата мира с момента сбора статистики в 1966 году.

Килиан Мбаппе и&nbsp;Хуан Касерес в&nbsp;матче 1/8 финала ЧМ-2026 Парагвай&nbsp;&mdash; Франция 5&nbsp;июня.Как же Франция намучилась с Парагваем! Это был ее самый сложный матч на ЧМ

Франция в четвертьфинале встретится с Марокко, которое обыграло Канаду (3:0).

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