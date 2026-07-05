У сборной Парагвая 54 процента точных передач в матче с Францией — это худший показатель в истории ЧМ

Сборная Парагвая проиграла сборной Франции в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026. Игра завершилась со счетом 0:1.

По данным Opta, парагвайцы за весь матч сделал 183 передачи из которых только 99 оказались точными. Таким образом, 54 процента точных передач стал худшим показателем по итогам матча чемпионата мира с момента сбора статистики в 1966 году.

Франция в четвертьфинале встретится с Марокко, которое обыграло Канаду (3:0).