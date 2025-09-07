Турция и Испания встретятся в матче отбора чемпионата мира

Сборные Турции и Испании встретятся в матче отборочного турнира чемпионата мира в воскресенье, 7 сентября. Игра пройдет на стадионе «Конья Бююкшехир Беледие» в Конье и начнется в 21.45 по московскому времени.

С основными событиями и результатом игры Турция — Испания можно будет ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа E.

07 сентября 2025, 21:45. Konya Buyuksehir Belediye Stadyumu (Конья)

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по платной подписке на стриминговый ресурс.

Команды выступают в группе Е. В первом матче Турция обыграла Грузию со счетом 3:2, а Испания победила Болгарию (3:0).

Чемпионат мира пройдет в 2026 году в Канаде, США и Мексике. В турнире примут участие 48 сборных.