Турция — Испания: трансляция матча отбора ЧМ-2026 начнется в 21.45 мск
Турция и Испания встретятся в матче отбора чемпионата мира
Сборные Турции и Испании встретятся в матче отборочного турнира чемпионата мира в воскресенье, 7 сентября. Игра пройдет на стадионе «Конья Бююкшехир Беледие» в Конье и начнется в 21.45 по московскому времени.
С основными событиями и результатом игры Турция — Испания можно будет ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».
В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по платной подписке на стриминговый ресурс.
Команды выступают в группе Е. В первом матче Турция обыграла Грузию со счетом 3:2, а Испания победила Болгарию (3:0).
Чемпионат мира пройдет в 2026 году в Канаде, США и Мексике. В турнире примут участие 48 сборных.
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