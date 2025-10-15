Турция — Грузия: видеообзор матча отборочного турнира ЧМ-2026

Сборная Турции победила команду Грузии в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира-2026. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев поля.

В составе турецкой команды отличились Мерих Демирал (дважды), Кенан Йылдыз и Юнус Акгюн. У гостей единственный гол на счету Георгия Кочорашвили.