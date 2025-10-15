Турция — Грузия: видеообзор матча отборочного турнира ЧМ-2026
Сборная Турции победила команду Грузии в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира-2026. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев поля.
В составе турецкой команды отличились Мерих Демирал (дважды), Кенан Йылдыз и Юнус Акгюн. У гостей единственный гол на счету Георгия Кочорашвили.
Набрав в 4 матчах девять очков, сборная Турции идет второй в таблице группы E. Грузинская команда занимает третье место — в ее активе 3 очка после 4 встреч.
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