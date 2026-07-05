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Сегодня, 06:32

Тухель опроверг информацию об использовании «Виагры» футболистами сборной Англии перед матчем с Мексикой на ЧМ-2026

Павел Лопатко

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал информацию о том, что игроки команды могут использовать «Виагру» для адаптации к высоте на стадионе «Ацтека» перед матчем 1/8 финала чемпионата мира-2026 с Мексикой.

Стадион располагается на высоте около 2200 метров.

«Информация, которая подтверждала бы это, до меня не дошла, так что это неправда», — сказал Тухель на пресс-конференции.

Согласно исследованию 2006 года, «Виагра» «значительно улучшила показатели сердечно-сосудистой системы и физические показатели тренированных велосипедистов на большой высоте» благодаря своей способности влиять на кровоток.

Перед чемпионатом мира-2010 Футбольная ассоциация Англии выпускала заявление, в котором говорилось, что использование «Виагры» на турнире в Южной Африке не обсуждалось.

Матч Мексика — Англия пройдет в ночь на 6 июля по московскому времени.

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